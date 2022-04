Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé contraint de faire un effort colossal !

Publié le 1 avril 2022 à 10h15 par A.M.

Bien que les discussions aient repris entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé, l'ailier français va devoir faire de grosses concessions s'il souhaite prolonger son contrat en Catalogne.

Le contrat d'Ousmane Dembélé prend fin en juin prochain et son avenir est au cœur des préoccupations du FC Barcelone. Et pour cause, le PSG semble très intéressé par la perspective de recruter l'ancien Rennais afin d'en faire le successeur d'Angel Di Maria, qui devrait lui aussi partir libre. Cependant, les discussions pour une prolongation semblaient au point mort jusque-là. Mais sous l'impulsion de Xavi, qui adore Ousmane Dembélé, le Barça aurait relancé l'entourage du joueur afin de reprendre les négociations.

Dembélé va devoir baisser ses exigences