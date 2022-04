Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bataille est lancée pour Lewandowski !

Publié le 1 avril 2022 à 15h10 par Th.B.

Bien que le PSG fasse de Robert Lewandowski une option pour le remplacement de Kylian Mbappé, le FC Barcelone serait également dans le coup. D’ailleurs, le représentant de l’attaquant du Bayern Munich proposerait à la fois au PSG et au Barça les services du Polonais.

Et si Robert Lewandowski finissait par débarquer au PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé comme le10sport.com le laissait entendre en août dernier ? Sous contrat jusqu’en juin 2023 au Bayern Munich, le serial buteur polonais ne serait pas sur le point de prolonger son engagement envers le club bavarois comme le journaliste Jan Aage Fjortoft l’a fait savoir à ESPN FC cette semaine. « Lewandowski est furieux de sa situation et de l'ancien intérêt que le Bayern Munich avait pour Haaland avant leur rétractation et leur volonté d'essayer de lui faire signer un nouveau contrat. Jusqu'à présent, Lewandowski n'a eu qu'une seule phrase de la part du Bayern, c'était après un match, Salahamidzic ayant dit avant le match : "Nous allons lui parler" et Lewandowski a dit "Oh, je n'ai pas entendu parler de ça » . Cependant, le FC Barcelone aurait également des vues sur Lewandowski. Le PSG aurait d’ailleurs du mouron à se faire pour l’attaquant du Bayern Munich à cause du Barça …

Le PSG et le Barça en contact constant avec l’agent de Lewandowski !