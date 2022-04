Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup de tonnerre prend forme pour Messi !

Publié le 1 avril 2022 à 13h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Lionel Messi aurait du mal à s'acclimater à Paris, au point qu'un départ du PSG soit évoqué. Et David Beckham aurait l'intention de faire pour recruter la star argentine.

Arrivé libre l'été dernier en provenance du FC Barcelone où son contrat arrivait à échéance, Lionel Messi a connu une première saison très délicate. Et pour cause, l'Argentin découvre un tout nouvel environnement puisque pour la première fois de sa carrière, il quittait le Barça et la Liga. Au PSG, il lui a donc fallu un large temps d'adaptation, mais Lionel Messi peine à retrouver son meilleur niveau au point qu'un départ, seulement un an après son arrivée, ne serait pas à exclure.

Beckham pourrait faire une offre à Messi