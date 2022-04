Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme rebondissement dans le feuilleton Pochettino !

Publié le 1 avril 2022 à 12h45 par Th.B.

Bien que les médias anglais assuraient dernièrement qu’Erik Ten Hag aurait un avantage certain sur Mauricio Pochettino pour le poste d’entraîneur de Manchester, le coach du PSG aurait tout autant de chances de bénéficier de cette position selon Guillem Balague.

Comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité le 9 novembre 2021, le cas Mauricio Pochettino était déjà discuté en interne que ce soit à Paris ou à Doha. Depuis, le PSG a été éliminé au stade des 1/8èmes de final de la Coupe de France et de la Ligue des champions. De quoi définitivement sceller son avenir alors que son contrat court jusqu’en juin 2023 ? Zinedine Zidane semble être le favori des propriétaires qataris pour la succession de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Pour ce qui est de son prochain challenge, l’entraîneur argentin souhaiterait un retour en Angleterre après ses passages à Southampton et à Tottenham, et rêverait d’ailleurs de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United, désireux de nommer un nouveau coach en fin de saison afin de remplacer l’intérimaire Ralf Rangnick. Cependant, Erik Ten Hag serait le favori pour le poste selon la presse anglaise.

Ce serait du 50/50 entre Pochettino et Ten Hag à Manchester United !