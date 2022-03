Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino doit gérer une grosse menace pour son avenir !

Publié le 31 mars 2022 à 19h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance vers Manchester United l’été prochain, Mauricio Pochettino devra néanmoins composer avec la candidature d’Erik Ten Hag qui semble également être une option très crédible pour les Red Devils.

« Ce type de défi est quelque chose de passionnant. On se sent dans les capacités de continuer. C'est une question aussi de s'asseoir et regarder les idées. Voir cette vision qu'il y a à l'avenir. On a beaucoup de choses à se dire avec le club. C'est vrai qu'après plus d'un an au club, nous avons une connaissance approfondie de la situation. Nous sommes un staff meilleur que lorsque nous sommes arrivés », expliquait récemment Mauricio Pochettino, n’excluant donc pas de rester au PSG la saison prochaine. Pourtant, l’entraîneur argentin ne devrait pas être conservé vu la tournure de la saison parisienne, et Manchester United semble d’ailleurs toujours autant déterminé à récupérer Pochettino. Mais il n’est pas seul sur le coup…

Ten Hag reste une option crédible pour MU