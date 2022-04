Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha connaît la marche à suivre pour le recrutement d’Haaland !

Publié le 1 avril 2022 à 12h30 par Th.B.

Alors qu’Erling Braut Haaland figurerait dans les petits papiers des plus grands clubs d’Europe, y compris le PSG comme le10sport.com vous l’assurait en août dernier, de sérieuses informations ont été révélées sur les réels chiffres de ce qui pourrait être l’opération de l’été !

Certes, la priorité absolue du comité de direction du PSG et des propriétaires qataris demeurent la prolongation du contrat courant jusqu’en juin prochain de Kylian Mbappé. Le10sport.com vous révélait d’ailleurs le 29 mars que la signature d’un nouvel engagement prenait de plus en plus forme et de plus en plus de place dans l’esprit de Mbappé. Cependant, au cas où son départ libre de tout contrat se concrétisait en fin de saison, le PSG a déjà tout prévu pour sa succession. En plus de l’option Ousmane Dembélé qui viendrait combler le vide laissé par Angel Di Maria selon RMC Sport, pour ce qui est de Mbappé, le10sport.com vous dévoilait le 25 août dernier que l’heureux élu n’est autre qu’Erling Braut Haaland. Cependant, une bataille royale fait rage depuis quelques mois entre les clubs intéressés pour s’attacher les services de l’international norvégien de 21 ans. Et alors que Manchester City et le Real Madrid faisaient office de favoris ces derniers temps, sur le plan financier pour le club anglais et au niveau de la préférence du joueur pour le leader de Liga, les cartes seraient redistribuées à présent. En effet, selon Goal , aucune clause libératoire ne figurerait dans le contrat d’Haaland au Borussia Dortmund, quelle soit de 75 ou de 80M€.

La commission de Raiola et le salaire d’Haaland révélés ?

De quoi relancer le feuilleton Erling Braut Haaland ? À en croire les informations divulguées par Goal , il n’existerait qu’un simple gentlemen agreement entre les dirigeants du Borussia Dortmund et le clan Haaland pour faciliter son départ lors de la prochaine intersaison. De plus, il est spécifié par le média que le BvB compterait bien retenir la meilleure offre financière proposée pour le transfert d’Erling Braut Haaland. Le désir du Norvégien pèsera bel et bien dans le choix de sa destination, cependant, le financier primerait sur le reste aux yeux du Borussia Dortmund. En ce qui concerne les exigences économiques de son agent Mino Raiola, sans compter la commission de son père Alf-Inge, il ne serait pas question d’une somme de 100M€ comme ce fut évoqué dans les journaux étrangers récemment. Bien que le montant n’ait pas fuité, Goal a tenu à affirmer que la commission réclamée par Raiola ne serait pas aussi importante que 100M€. Pour ce qui est du salaire souhaité par Erling Braut Haaland s’il venait à quitter le Borussia Dortmund, il s’élèverait à 25M€ par an après impôts pour une durée de cinq ans.

Le BvB demande une clause de rachat et un paiement de modalités au futur club !