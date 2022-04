Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le voile se lève sur le salaire réclamé par Erling Haaland !

Publié le 1 avril 2022 à 12h15 par Th.B.

Alors que les attentes économiques d’Erling Braut Haaland auraient poussé un club anglais à se retirer de l’opération, le tueur du Borussia Dortmund et ses proches auraient pris la décision de revoir leurs demandes à la baisse pour un salaire annuel de 25M€. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir.

La bataille semble avoir été relancée pour le transfert d’Erling Braut Haaland. Ces dernières heures, Goal a révélé qu’aucune clause libératoire, qu’elle soit de 75 ou de 80M€, avait été incluse dans le contrat courant jusqu’en juin 2024 du Norvégien au Borussia Dortmund. De quoi permettre au PSG de reprendre espoir dans ce dossier qui avait été ouvert l’été dernier comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. En effet, jusqu’ici, le Real Madrid et Manchester City menaient la danse dans cette opération lorsque désormais, la meilleure offre serait privilégiée par le Borussia Dortmund.

Un salaire de 25M€ par an ?