Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate sur les attentes de Raiola pour Haaland !

Publié le 1 avril 2022 à 11h45 par Th.B.

Agent d’Erling Braut Haaland, Mino Raiola réclamerait une somme colossale en commissions au prochain club de son client qui pourrait entre autres être le PSG au vu de l’intérêt révélé par le10sport.com l’été dernier. Cependant, les demandes de Raiola n’avoisineraient pas les 100M€ comme cela a pu être stipulé dans la presse dernièrement.

Se pourrait-il que le PSG finisse par avoir une réelle carte à jouer pour le recrutement d’Erling Braut Haaland à la prochaine intersaison ? Certes, le Manchester City de Pep Guardiola et le Real Madrid de Carlo Ancelotti mèneraient à ce jour la danse dans la course à la signature d’Haaland, l’une semblant être dans la position la plus favorable de formuler la meilleure offre économique possible lorsque l’autre serait la destination favorite du Norvégien. Cependant, le PSG songeait déjà l’été dernier à faire d’Erling Braut Haaland le successeur de Kylian Mbappé, contractuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’à cet été comme le10sport.com vous l'a révélé en août dernier. D’après Goal , il n’existerait finalement aucune clause libératoire dans le contrat de l’attaquant au Borussia Dortmund lorsque le club de la Ruhr compterait valider l’offre la plus intéressante d’un point de vue financier à l’intersaison. De quoi permettre au PSG d’inverser la tendance.

Raiola ne réclamerait pas 100M€ en commission !