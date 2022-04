Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin sort du silence pour l'avenir de Pascal Dupraz !

Publié le 1 avril 2022 à 13h10 par A.M.

Alors que l'avenir de Pascal Dupraz susciterait des crispations au sein de l'ASSE, Loïc Perrin a tenu à mettre les choses au clair à ce sujet.

Arrivé sur le banc de l'ASSE en fin d'année dernière pour remplacer Claude Puel, Pascal Dupraz a réussi à redresser la barre sur le plan sportif puisque les Verts sont plus que jamais dans le coup pour le maintien. Toutefois, l'avenir du technicien haut-savoyard fait déjà parler. En effet, bien que son contrat s'achève en juin prochain, ses récentes déclarations auraient suscité les crispations en interne. Selon les informations de L'EQUIPE , ses sorties médiatiques seraient vus comme des coups de pression pour son avenir servant à convaincre l'ASSE de le conserver. Par conséquent, Loïc Perrin a décidé de sortir du silence et lâcher ses vérités dans ce dossier.

«L’objectif était clair quand il a signé, c’était le maintien»