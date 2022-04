Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Perrin, Dupraz... La révolution chez les Verts est validée !

Publié le 1 avril 2022 à 3h45 par A.M.

Après un début de saison plus que compliqué, l'ASSE a décidé de se séparer de Claude Puel. A l'inverse, Loïc Perrin et Pascal Dupraz sont arrivés. Des changements validés par Jérôme Alonzo.

Le début de saison catastrophique de l'ASSE a eu raison de Claude Puel, démis de ses fonctions en fin d'année dernière. Pour le manager des Verts, deux hommes sont arrivés à savoir Loïc Perrin comme coordinateur sportif et Pascal Dupraz dans le rôle d'entraîneur. Des changements payants puisque les Verts ont magnifiquement redressé la barre après un mercato d'hiver très abouti, comme le souligne Jérôme Alonzo, ancien gardien de but des Verts..

Alonzo s'enflamme pour les arrivée de Perrin et Dupraz