Mercato - OM : Salaire, transfert… Alvaro a fait un beau sacrifice !

Publié le 1 avril 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

En attendant de savoir de quoi son avenir à l’OM sera fait alors qu’il semble en pleine séparation avec sa direction, Alvaro Gonzalez avait accepté un sacrifice financier l’été dernier pour permettre l’arrivée d’Amine Harit au club.

Interrogé en février dernier dans les colonnes du quotidien espagnol AS , Alvaro Gonzalez (32 ans) se lâchait sur sa situation délicate à l’OM où il a été poussé vers la sortie par Jorge Sampaoli ces derniers mois, et il lâchait une précision assez inattendue sur un arrangement avec sa direction : « J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur », avait confié Alvaro. Et on en sait un peu plus sur cette histoire…

Alvaro a baissé son salaire pour le recrutement

En effet, comme l’a annoncé L’Equipe jeudi dans ses colonnes, Alvaro Gonzalez devrait récupérer en juillet prochain une part de son salaire du mois d’août 2021 qui avait été reportée, en accord avec sa direction, afin de permettre à l’OM de pouvoir faire venir Amine Harit. Et malgré ce sacrifice opéré par Alvaro, sa situation personnelle au club n’a cessé d’empirer, et une résiliation de contrat serait même aujourd’hui à l’étude entre les deux parties.