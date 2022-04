Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est fixé pour ce dossier très sensible !

Publié le 1 avril 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Xavi Simons pourrait envisager de prolonger seulement s’il dispose de solides garanties sur son temps de jeu. Nasser Al-Khelaïfi est prévenu…

Récemment interrogé par NOS , Xavi Simons (18 ans) laissait la porte ouverte au PSG pour la prolongation de son contrat qui arrivera à expiration en juin prochain : « Je suis heureux à Paris, mais maintenant je me concentre juste sur le fait d'avoir des minutes dans les derniers matchs qui arrivent. En juin, on verra ce qui va se passer », indiquait le jeune milieu de terrain néerlandais. Et la direction du PSG sait effectivement à quoi s’en tenir dans cet épineux dossier…

Simons réclame des garanties

En effet, L’Equipe a annoncé jeudi dans ses colonnes que Xavi Simons réclamerait avant tout des garanties sur son temps de jeu en équipe première du PSG pour envisager une prolongation de contrat au Parc des Princes, lui qui a été aligné à 7 reprises depuis le début de la saison par Mauricio Pochettino. La balle est donc dans le camp du PSG.