Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : David Beckham peut faire un gros coup au Barça !

Publié le 1 avril 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’Inter Miami, la franchise de David Beckham, Sergio Busquets a jeté un énorme froid sur son avenir au FC Barcelone en ouvrant grand la porte au club américain.

C’est un fait, le FC Barcelone est en train de débuter une nouveau cycle avec la présidence de Joan Laporta et le règne de Xavi sur le banc de touche. Lionel Messi est parti l’été dernier, et d’autres grandes figures du club telles que Gérard Piqué, Jordi Alba ou encore Sergio Busquets se rapprochent inexorablement de la fin. Et dans un entretien accordé à RAC1 jeudi, Busquets a d’ailleurs clairement indiqué qu’il quitterait Barcelone à l’issue de son contrat, en 2023, pour changer de continent.

« Je me vois terminer ma carrière sur un autre continent »