Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Lionel Messi devrait être…

Publié le 31 mars 2022 à 15h30 par G.d.S.S.

Arrivé en grande pompe au PSG l’été dernier, Lionel Messi encore et toujours à retrouver son rythme de croisière avec le club de la capitale. Et malgré les spéculations sur la possibilité d’un retour au FC Barcelone l’été prochain, l’attaquant argentin devrait rester jusqu’au bout de son contrat avant d’aller… en MLS !

Au même titre que Neymar et Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi fait partie des éléments du PSG ayant été pris en grippe après l’élimination face au Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions. Tout avait pourtant bien démarré pour l’ancienne star du FC Barcelone qui, alors que le club catalan était dans l’incapacité de lui proposer un nouveau contrat l’été dernier, était arrivée libre et avec le statut de légende au Parc des Princes. Dès ses premières semaines sous le maillot du PSG, pourtant, Messi a rapidement montré qu’il n’était plus autant en jambes que par le passé au Barça, et les critiques ont peu à peu commencé à s’abattre sur l’international argentin. Désormais, les spéculations vont bon train sur l’avenir du numéro 30 du PSG, et il a même été question d’une volonté de claquer la porte du Parc des Princes dès cet été pour retourner à Barcelone, mais cette option a déjà été écartée…

Messi ne reviendra pas à Barcelone

En effet, le président du club catalan, Joan Laporta, a clairement indiqué cette semaine au micro de RAC1 que Lionel Messi ne reviendrait pas au FC Barcelone : « Je n'ai reçu aucun message de Messi pour revenir au Barça. Ni de son entourage. Et nous ne l'envisageons pas pour l'instant. Nous construisons une nouvelle équipe (…) la relation est moins fluide qu'avant. Il n'y a pas de contact personnel car il est à Paris », a indiqué le patron du Barça. Même son de cloche ce jeudi pour son ancien coéquipier Sergio Busquets, là-encore sur les ondes de RAC1, qui ne croit pas à un retour de Messi : « Messi me manque sur le terrain et en dehors. Il nous a beaucoup donné. Cela a fait une différence brutale. Je suis sûr que nous lui manquons aussi. Quand il est parti, ça a été un choc pour tout le monde et pour lui aussi, car il a changé de coéquipiers, de ville et d'équipe, mais ça va aller beaucoup mieux avec le temps. J'aimerais qu'il revienne, mais c'est très difficile, il a un contrat et la façon de sortir d'ici... mais si ça ne tenait qu'à moi, ce serait clair, je suis son ami et son partenaire », a confié le milieu de terrain espagnol. En attendant, du haut de ses 34 ans, le contrat de Lionel Messi court jusqu’en juin 2023 avec le PSG, et il semblerait qu’il ait déjà tout planifié pour la fin de sa carrière.

Un départ en MLS planifié en 2023 ?