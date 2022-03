Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se lance dans un chantier colossal !

Publié le 31 mars 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

A l'approche du mercato estival, le Qatar prépare de grands changements en coulisses au sein de l'organigramme du PSG, mais également dans son effectif. Et cela pourrait passer par de nombreux départs.

L'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid va laisser des traces. Et pour cause, d'importants changements vont être décidés à Doha comme l'avenir de Mauricio Pochettino et Leonardo. Les deux hommes forts du secteur sportif devraient payer le prix fort des récents résultats du club de la capitale et pourraient donc être démis de leur fonction. Mais au sein de l'effectif aussi ça va bouger puisque plusieurs joueurs sont devenus indésirables. Malgré tout, la priorité reste de trouver un accord avec Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain. Et comme révélé par le10sport.com, les chances de voir l'attaquant français étendre son bail ne cessent de grandir. L'objectif est de construire une équipe autour du champion du monde 2018, et cela passe notamment par un large renouvellement de l'effectif. Et donc par des départs.

Cette fois-ci, les ventes semblent envisageables