Mercato - PSG : Mourinho pourrait rendre un grand service à Leonardo !

Publié le 31 mars 2022 à 23h15 par La rédaction

A un an de la fin de son contrat, Leandro Paredes pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’AS Roma, qui s’intéresserait à lui.

Arrivé en janvier 2019 en provenance du Zénit Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes ne semble plus en odeur de sainteté au Paris Saint-Germain. En effet, le milieu de terrain n’a jamais totalement justifié les 40M€ investis sur lui, et pourrait bien quitter le PSG lors du prochain mercato estival. Si son important salaire (7M€ par an) pourrait refroidir certains prétendants, l’Argentin susciterait tout de même l’intérêt d’un gros club italien.

La Roma s’intéresse à Paredes