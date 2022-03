Foot - PSG

Mercato - PSG : Fair-play financier, Qatar... Al-Khelaïfi lâche ses vérités sur l'avenir du projet QSI !

Publié le 31 mars 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Alors que de nombreuses questions se posent concernant l'avenir du Qatar au PSG, notamment après la Coupe du monde 2022, Nasser Al-Khelaïfi semble particulièrement bien installé à Paris et lâche des indices concernant l'avenir du projet QSI.

Depuis 2011, le Paris Saint-Germain est entré dans une nouvelle ère. Et pour cause, le Qatar a racheté le club de la capitale par le biais de son fonds d'investissement Qatar Sports Investments. Depuis, les Qataris ont investi sans compter pour faire du PSG l'une des marques les plus puissantes dans le monde du sport. D'un point de vue marketing, le projet QSI est donc une impressionnante réussite, surtout en seulement 11 ans. Sur le plan sportif en revanche, le PSG a connu de nombreuses désillusions, notamment en Ligue des champions, l'objectif annoncé par QSI dès son arrivée. Par conséquent, certains observateurs s'interrogent sur la suite des évènements pour le club de la capitale. Et pour cause, l'ambition du Qatar était d'améliorer son image avant la Coupe du monde qui se déroulera sur ses terres en fin d'année. Qu'en sera-t-il une fois que le Mondial 2022 sera terminé ? QSI restera-il au PSG ? Plusieurs indices laissent supposer que ce sera le cas. Et Nasser Al-Khelaïfi laisse également entendre que le Qatar n'est pas venu pour rien.

Le Qatar a refusé des offres colossales pour le PSG