Foot - PSG

PSG : Le Qatar a renoncé à un projet hallucinant à 400M€ !

Publié le 31 mars 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Président de l'ECA, en plus du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est devenu l'un des hommes les plus puissants du football européen depuis l'échec du projet de la Super Ligue. Le dirigeant qatari est d'ailleurs revenu sur ce feuilleton et révèle qu'il a refusé d'en faire partie, malgré la possibilité de récupérer un chèque de 400M€.

Il y a quasiment un an, douze clubs ont décidé de se lancer dans le projet Super Ligue afin d'offrir une alternative à la Ligue des champions, jugée plus assez lucrative. Toutefois, parmi les frondeurs, neuf ont rapidement renoncé à se projet, à commencer par les clubs anglais qui ont cédé face à la pression populaire. A l'heure actuelle, ils ne sont plus que trois à n'avoir toujours pas dénoncé ce projet alors qu'une décision de la Cour européenne de justice est attendue dans le courant de l'année prochaine. Il s'agit du Real Madrid, du FC Barcelone et le Juventus. Le PSG de son côté avait immédiatement décliné l'invitation, se rangeant du côté de l'UEFA ce qui a permis à Nasser Al-Khelaïfi de devenir l'un des hommes les plus puissants du football européen. Le patron du club de la capitale a en effet été nommé président de l'Association européenne des clubs (ECA) après l'échec du projet. Le dirigeant qatari a succédé à Andrea Agnelli, président de la Juventus. Et Nasser Al-Khelaïfi ne regrette pas sa décision.

«J'aurais pu accepter le chèque de 400M€»