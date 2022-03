Foot - PSG

PSG - Polémique : La sortie fracassante d'Al-Khelaïfi sur la Super Ligue !

Publié le 30 mars 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

Président de l'ECA, Nasser Al-Khelaïfi s'est prononcé en marge de la réunion de l'instance au sujet notamment de la Super Ligue. Un projet que le dirigeant qatari enterre de façon définitive.

Depuis la fronde d'une partie des grands clubs européens qui avaient décidé de lancer le projet de Super Ligue dans le dos de l'UEFA, Nasser Al-Khelaïfi est devenu l'un des hommes les plus puissants du football européen. Et pour cause, la position du président du PSG face à ses homologues du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus était très claire. Avec le Bayern Munich, le club de la capitale s'est farouchement opposé à la création de la Super Ligue avant que les clubs anglais ne se retirent également du projet face à la gronde populaire. Par conséquent, Nasser Al-Khelaïfi a récupéré la présidence de l’association des clubs européens (ECA) aux dépens d'Andrea Agnelli, président de la Juventus. Et alors que ce dernier fait toujours partie des frondeurs avec Florentino Pérez (Real Madrid) et Joan Laporta (FC Barcelone), Nasser Al-Khelaïfi n'en démord pas au sujet de la Super Ligue.

Al-Khelaïfi enterre la Super Ligue