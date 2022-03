Foot - PSG

PSG : Didier Deschamps envoie un énorme message à Kylian Mbappé !

Publié le 31 mars 2022 à 5h00 par La rédaction

Invité à commenter la nouvelle prestation magnifique de Kylian Mbappé, Didier Deschamps ne tarit pas déloges pour l'attaquant du PSG.

Encore une fois impressionnant contre l'Afrique du Sud, Kylian Mbappé a inscrit un doublé et délivré une passe décisive, tout en étant impliqué sur les deux autres buts des Bleus qui se sont très largement imposés à Lille (5-0). Et l'attaquant du PSG n'en finit plus d'éblouir par son talent, même Didier Deschamps est impressionné.

«Sa capacité à accélérer et marquer le classe parmi les joueurs hors norme»