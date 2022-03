Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès a trouvé le problème de Neymar !

Publié le 30 mars 2022 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que Neymar vit une période très compliquée de sa carrière sur le plan sportif au PSG, Pierre Ménès décortique les difficultés de la star brésilienne.

Que se passe-t-il en ce moment pour Neymar, qui peine à retrouver son meilleur niveau depuis son retour de blessure début février avec le PSG ? Le numéro 10 brésilien a été logiquement pointé du doigt comme étant l’un des principaux responsables de la déconvenue face au Real Madrid en Ligue des Champions, et certains supporters et observateurs réclament son départ au plus vite du PSG. Sur son blog, Pierrot Le Foot , Pierre Ménès a apporté une analyse un peu plus approfondie du malaise Neymar.

« Neymar est en dépression »