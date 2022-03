Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar... Le Qatar rêve d'une révolution avec ses stars !

Publié le 29 mars 2022 à 13h45 par A.M.

Alors que le PSG traverse une période compliquée et envisagerait de grands changements pour la saison prochaine, la porte ne serait pas fermée pour les départs de Lionel Messi et Neymar.

L'été du PSG s'annonce brûlant. Et pour cause, l'élimination contre le Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions risque de laisser des traces. En interne, l'avenir de Mauricio Pochettino et Leonardo semble s'écrire loin du club de la capitale, mais au sein de l'effectif aussi ça pourrait bouger. Le cas Mbappé est au cœur des toutes les attentions, mais comme révélé par le10sport.com, sa prolongation au PSG n'est plus utopique. Mais l'avenir de Neymar et Lionel Messi est également largement commenté.

Le PSG ouvre la porte aux départs de Messi et Neymar

En effet, selon les informations d'Abdellah Boulma, les cas Messi et Neymar ont été discutés au sein de la direction du PSG qui ne fermera pas la porte à leur départ. Cependant, il faudra pour cela que des offres arrivent pour les deux stars dont les contrats courent respectivement jusqu'en 2023 et 2025. Et si le PSG venait à boucler au moins l'une de ces deux ventes, cela faciliterait les discussions pour une prolongation de Kylian Mbappé. Toutefois, il faudra trouver des clubs en mesure de recruter Neymar ou Lionel Messi.