Foot - PSG

PSG - Malaise : Varane prend position sur la polémique avec Mbappé !

Publié le 28 mars 2022 à 19h30 par B.C.

Interrogé ce lundi sur le refus de Kylian Mbappé de participer aux opérations marketing liées aux sponsors de la FFF, Raphaël Varane a avoué comprendre la position de l’attaquant du PSG.

Actuellement avec les Bleus durant cette trêve internationale, Kylian Mbappé s’est fait remarquer en refusant dès le début du rassemblement de prendre part aux opérations marketing liées aux sponsors de la FFF, voulant ainsi contrôler l’utilisation de son image et remettant en cause la convention relative à la cession du droit collectif à l'image que chaque joueur signe avant sa première sélection. « Ce que l’on veut dans l’immédiat ? Revoir sans tarder, et avant l’ultime shooting de septembre qui couvrira la Coupe du monde, la convention. Il n’est plus possible pour la FFF de fonctionner de cette façon et avec cette convention initiale sans parler aux joueurs à chaque début de saison , a indiqué ce lundi Delphine Verheyden, l’avocate de Kylian Mbappé, dans des propos accordés à L’Équipe . Vu le contexte actuel, que se serait-il passé si une entreprise russe avait été un sponsor de la FFF ? Les joueurs, en l’état, n’auraient pas eu moyen de refuser la promotion de cette marque. Ils doivent avoir la possibilité d’avoir une sorte de clause de conscience. » Depuis, le débat est lancé sur la gestion des droits à l’image des internationaux français, une bonne nouvelle aux yeux de Raphaël Varane

« Il faut évidemment une évolution et des discussions »