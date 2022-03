Foot - PSG

PSG - Malaise : Le clan Mbappé réagit sur la nouvelle polémique !

Publié le 28 mars 2022 à 9h10 par Th.B. mis à jour le 28 mars 2022 à 9h12

N’appréciant pas le fait de ne pas avoir son mot à dire quant à ses apparitions marketing pour les sponsors de l’Équipe de France, Kylian Mbappé a refusé de prendre part aux opérations marketing et shootings photos en question de la semaine dernière. De quoi créer une petite polémique que son avocate Delphine Verheyden a désamorcé ce lundi. Tout en soumettant les réclamations de l’attaquant du PSG à la FFF.

Alors qu’il est sans contestation possible l’une des grandes figures de proue de l’Équipe de France, Kylian Mbappé a fait, avec l’aval de son entourage, un gros choix éthique. Mardi dernier, l’attaquant du PSG refusait de prendre part à la séance de shootings photos avec les sponsors des Bleus. La cause ? Le clan Mbappé n’est pas en adéquation avec la convention de 2010 signée par chaque joueur de l’Équipe de France à ses débuts et jusqu’à cinq ans après sa retraite internationale et qui régit les droits et obligations de chacun des internationaux en question. Protestant cette décision en coulisse depuis trois ans, comme son avocate Delphine Verheyden l’a souligné dans un entretien accordé à L’Équipe et publié dans les colonnes du journal ce lundi, Mbappé attend « une sorte de clause de conscience » pour garder la main mise sur ses actes et prises de position.

«Vu le contexte actuel, que se serait-il passé si une entreprise russe avait été un sponsor de la FFF ?»