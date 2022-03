Foot - PSG

PSG : Daniel Riolo prévient Kylian Mbappé !

Publié le 31 mars 2022 à 4h00 par A.M.

Malgré sa prestation exceptionnelle contre l'Afrique du Sud mardi soir (5-0), Kylian Mbappé a fait preuve d'un excès d'individualisme selon Daniel Riolo.

Absent contre la Côte d'Ivoire, Kylian Mbappé était bien présent contre l'Afrique du Sud mardi soir à l'occasion du second match amical de l'équipe de France. Et l'attaquant du PSG a livré une magnifique prestation puisqu'il est tout simplement impliqué sur les cinq buts des Bleus avec à la clé un doublé, ses 25e et 26e buts sous le maillot tricolore. Malgré tout, Daniel Riolo pointe du doigt le fait que Kylian Mbappé ait parfois trop voulu faire la différence tout seul.

Riolo et le défaut de Mbappé