Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Neymar… Après les sifflets, Ronaldinho interpelle les supporters !

Publié le 31 mars 2022 à 7h15 par La rédaction

Quelques semaines après les sifflets du Parc des Princes à l’encontre de Lionel Messi et Neymar, Ronaldinho est monté au créneau pour défendre les deux stars parisiennes.

L’élimination du PSG contre le Real Madrid aura fait des dégâts. Trois jours après la défaite au Santiago Bernabeu, les Parisiens ont été sifflés au Parc des Princes. Si personne ou presque n’a échappé au mécontentent des supporters, Neymar et Lionel Messi ont eux été les plus visés. Pour le premier, c’est une vieille habitude, pour le second, une nouveauté. De quoi faire jaser certains observateurs…

«Si tu siffles le meilleur du monde, tu vas applaudir qui ?»