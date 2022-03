Foot - PSG

PSG - Clash : Nasser Al-Khelaïfi a recadré Florentino Pérez en privé !

Publié le 31 mars 2022 à 12h10 par A.M.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez se sont entretenus en marge du huitième de finale de la Ligue des champions, le président du PSG explique qu'il s'est montré très ferme avec son homologue madrilène.

Depuis l'arrivée du Qatar au PSG, les relations avec le Real Madrid semblaient excellentes. Toutefois, entre la gestion du cas Kylian Mbappé et le projet de Super Ligue, les tensions sont apparues entre les deux clubs. Nasser Al-Khelaïfi dressait d'ailleurs un constat accablant sur sa relation avec Florentino Pérez. « Je ne vais pas le cacher, tout le monde le sait. Nous n'avons presque pas de relation. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il s'est passé », a expliqué le président du PSG, au micro de Canal+ .

«J'ai été très dur avec lui»