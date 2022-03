Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Avenir, coups de pression... Dupraz à l'origine de tensions en interne ?

Publié le 31 mars 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Alors que son contrat prend fin au terme de la saison, Pascal Dupraz ne cache pas son envie de prolonger son aventure à l'ASSE. Mais les sorties du technicien commenceraient à agacer certains membres du club.

Depuis l’arrivée de Pascal Dupraz en décembre dernier, l’ASSE semblait avoir retrouvée de la confiance. Lanterne rouge au moment de la prise de pouvoir du technicien, le club stéphanois est parvenu à enchaîner les victoires en championnat et à sortir de la zone rouge. Les Verts ne sont pas sortis d’affaire puisqu’ils sont actuellement barragistes, à un point toutefois de Clermont, 17ème. Après une période faste, l’ASSE semble même accuser le coup. En Ligue 1, le club entraîné par Pascal Dupraz reste sur deux matches nuls, face au LOSC et à l’ESTAC. Pourtant, même si le maintien n’est pas encore assuré, l’entraîneur commencerait à faire passer quelques messages en interne sur sa situation contractuelle. Lié à l’ASSE jusqu’à la fin de la saison, l’ancien coach de Caen et du TFC ne cacherait pas, en privé, son envie de prolonger l’aventure dans le Forez selon les informations divulguées récemment par Peuple-Vert . Mais la question de son avenir ne semble pas être la priorité des dirigeants stéphanois. En raison de la situation incertaine du club, mais aussi du processus de vente qui est toujours en cours.

Pascal Dupraz commencerait à agacer au sein de l'ASSE