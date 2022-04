Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les planètes s’alignent pour l'arrivée de Paul Pogba !

Publié le 1 avril 2022 à 16h30 par Th.B.

Ayant ouvert la porte au PSG ces derniers jours en marge de la trêve internationale, tout en pointant du doigt son utilisation aléatoire à Manchester United, Paul Pogba a témoigné de la réponse de son entraîneur Ralf Rangnick ce vendredi.

Dans le cadre du prochain mercato estival, Paul Pogba pourrait finalement plier bagage et quitter Manchester United trois ans après sa tonitruante déclaration par le biais de laquelle le champion du monde tricolore faisait part de ses envies d’ailleurs. Depuis, son agent Mino Raiola a expliqué à plusieurs reprises que son client comptait bel et bien quitter les Red Devils en expliquant même en décembre 2020 que l’aventure de Pogba à Manchester United était « terminée ». Finalement, Paul Pogba aura honoré son contrat jusqu’au bout et ne devrait pas le prolonger bien que Téléfoot ait récemment fait savoir que toutes les options restaient ouvertes à ce jour, que ce soit le renouvellement de son contrat prenant fin en juin prochain, la Juventus ou encore le PSG. Directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo travaillerait depuis l’été dernier sur l’arrivée de Pogba et serait prêt à lui offrir un pont d’or, à savoir un salaire hebdomadaire de 600 000€ selon The Independent . De son côté, Paul Pogba garde la tête froide et a annoncé la couleur pour TF1 la semaine dernière. « Le fait qu’on parle de moi au PSG en France ? Je peux décider demain comme je peux décider pendant le mercato. C’est pas décidé, il n’y a rien. Rien de fait. Je veux juste bien revenir. Bien finir la saison, pour aussi préparer le Mondial. J’ai envie d’y être, d’assister à une autre Coupe du monde. On veut rentrer dans l’histoire aussi en gagnant deux fois d’affilée ». Cependant, il semblerait que le PSG ait une véritable carte à jouer.

Pogba laisse planer le doute sur le PSG et se plaint de son utilisation à Manchester…

Avant ladite interview pour Téléfoot , Paul Pogba a évoqué à deux reprises son avenir en l’espace de quelques jours. Pour Le Figaro , le milieu de terrain de l’Équipe de France a évoqué la possibilité d’également évoluer aux côtés de Kylian Mbappé en club, ce dernier étant en discussions avec le Paris Saint-Germain pour potentiellement prolonger son contrat. De plus, pour Tout le Sport, Pogba ne fermait pas la porte au PSG lorsqu’il fut invité à s’exprimer sur la question. Au passage, le joueur de Manchester United regrettait ne pas avoir un poste fixe comme en Équipe de France chez les Red Devils, affirmant être baladé de position en position dans l’entrejeu ces dernières années à Manchester United.

L’énigmatique réponse de Rangnick à Pogba !