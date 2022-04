Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mauricio Pochettino, c’est terminé !

Publié le 1 avril 2022 à 16h15 par Th.B.

Bien que Manchester United semble en pincer pour son profil, Mauricio Pochettino pourrait voir le PSG prendre la décision de le licencier dès l’issue de la saison en cours, soit à une année de l’expiration de son contrat. Explications.

Le PSG pourrait-il prendre la décision de se séparer de Mauricio Pochettino au terme de l’exercice, soit un an après avoir prolongé son contrat jusqu’en juin 2023 ? C’est du moins la direction que le feuilleton Pochettino semble prendre les jours passant. Dès le 9 novembre dernier, le10sport.com vous révélait déjà que la position de l’entraîneur argentin sur le banc du PSG était particulièrement discutée chez les dirigeants du Paris Saint-Germain. Après l’élimination du PSG en 1/8ème de finale de Ligue des champions, Mauricio Pochettino semblerait condamné. Au point que les décideurs parisiens auraient déjà tranché.

Qu’il ait une porte de sortie ou non, Pochettino quittera le PSG cet été