Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est maintenant ou jamais pour Mauricio Pochettino !

Publié le 1 avril 2022 à 15h30 par Th.B.

Ayant déjà rencontré Manchester United pour prendre la succession de Ralf Rangnick, Mauricio Pochettino devrait une nouvelle fois s’entretenir avec les Red Devils. D’ailleurs, l’entraîneur du PSG pourrait être propulsé au sommet de la liste du club mancunien qui douterait de l’expérience d’Erik Ten Hag, son premier concurrent…

D’ici la prochaine session estivale des transferts, Mauricio Pochettino pourrait voir son avenir être chamboulé. À l’issue de l’exercice précédent, l’option qui figurait dans son contrat pour une année supplémentaire a été activée et le technicien argentin est depuis contractuellement lié au PSG jusqu’à l’été 2023. Néanmoins, dès l’automne dernier, le10sport.com vous révélait que la position de Pochettino était déjà fragilisée à la tête de l’effectif du PSG. Et nul doute que les éliminations prématurées du Paris Saint-Germain en 1/8ème de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de France n’a pas fait évoluer la situation dans le bon sens du terme. Menacé d’un licenciement à l’issue de la saison, Mauricio Pochettino pourrait voir Manchester United venir le chercher. Le journaliste Guillem Balague a affirmé à la BBC ces dernières heures qu’à ce jour, ce serait du 50/50 aux yeux du comité de direction de Manchester United entre l’Argentin et Erik Ten Hag. D’ailleurs, une nouvelle entrevue entre Mauricio Pochettino et les Red Devils devraient avoir prochainement lieu.

Un deuxième rendez-vous avec United pour Pochettino ?

Ces derniers jours, Foot Mercato a dévoilé qu’un rendez-vous au sommet entre Mauricio Pochettino et les hauts représentants de Manchester United aurait eu lieu. Néanmoins, l’entraîneur du PSG aurait été prévenu : une décision définitive sur l’identité du successeur de l’intérimaire Ralf Rangnick ne serait pas imminente. En effet, une deuxième tournée d’entretiens serait programmée. C’est du moins ce que The Daily Telegraph a communiqué comme information dans la soirée de jeudi. Cette série d’entrevues serait d’ailleurs la dernière avant de prendre une décision finale. Contrairement à ce que le journaliste Guillem Balague, Erik Ten Hag aurait un léger avantage sur Mauricio Pochettino dans l’esprit des dirigeants de Manchester United. L’entraîneur du PSG devrait s’entretenir une seconde fois avec les Red Devils , après Ten Hag et avant un troisième entraîneur dont l’identité n’a pas filtrée. Cependant, ce ne serait ni Luis Enrique, qui n’a nullement l’intention de quitter la sélection espagnole avant le Mondial, ni Julen Lopetegui qui a clairement fait savoir qu’il ne comptait pas quitter le FC Séville. Quoi qu’il en soit, il y a aurait une finale entre Erik Ten Hag et Mauricio Pochettino pour la succession de Ralf Rangnick. Bien que l’avantage soit du côté de Ten Hag, le choix de United ne serait pas arrêté et Pochettino aurait toutes ses chances. D’autant plus qu’on douterait de l’expérience du coach de l’Ajax Amsterdam à Manchester United…

Manchester United et Ten Hag douteraient réciproquement de l’autre partie !