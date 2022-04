Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Alvaro Gonzalez, c'est terminé !

Publié le 1 avril 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

En grande difficulté à l'OM, Alvaro Gonzalez est rentré en Espagne et Jorge Sampaoli ne souhaite pas le voir revenir. Mais les tensions dépasseraient les deux hommes ce qui semble sceller l'avenir du défenseur espagnol.

Depuis quelques jours, la situation d'Alvaro Gonzalez est très tendue. Et pour cause, l'ancien défenseur de Villarreal a quitté Marseille pour rentrer en Espagne et n'est donc plus disponible pour l'OM. Il faut dire que Jorge Sampaoli ne s'appuyait plus sur Alvaro Gonzalez qui était un cadre d'André Villas-Boas. Le technicien portugais s'est d'ailleurs empressé de défendre celui qui était le patron de sa défense à Marseille. « "Du sang, de la sueur et des larmes". Marseille n’oubliera pas », écrivait-il sur Instagram . Mais cela ne devrait pas inverser la tendance. En effet, très remonté, Jorge Sampaoli a évoqué ce dossier. « Il est en Espagne, en accord avec le club. C'est un peu difficile pour l'avenir, il faut voir la réalité des faits. (...) On doit protéger le groupe, faire bloc avec les joueurs que nous avons. J'ai déjà donné ma réponse. Il y a des choses plus importantes, comme le match contre Saint-Étienne dont on a très peu parlé », lâchait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.

Le cas Alvaro crispe tout le monde à l'OM