Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme porte de sortie pour un défenseur de Pochettino ?

Publié le 1 avril 2022 à 13h15 par A.M.

En fin de contrat en juin 2023, Thilo Kehrer pourrait être amené à quitter le PSG l'été prochain. Dans cette optique, le Bayern Munich ne serait pas insensible à ce dossier.

L'été prochain, le PSG cherchera à dégraisser son effectif et cela passera par le départ de plusieurs. Thilo Kehrer fait partie des joueurs qui pourraient quitter le club en fin de saison, d'autant plus que son contrat s'achève en juin 2023. Et à quelques mois de la Coupe du monde, l'international allemand reconnaissait qu'il avait besoin de temps de jeu. « Je veux jouer, autant que possible (...) Je me concentre bien sûr aussi sur la Coupe du monde cet hiver, c’est pourquoi je veux rester bien dans le rythme et jouer le plus de matches possible », assurait-il à Sky Allemagne.

Le Bayern sur Kehrer ?