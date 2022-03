Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino envoie un message fort sur son avenir !

Publié le 29 mars 2022 à 0h45 par D.M.

Actuellement avec sa sélection, Thilo Kehrer s'est exprimé sur son avenir au PSG, mais aussi sur la forte concurrence, qui existe dans la capitale.

Capable d’évoluer, aussi bien, au poste de latéral droit qu’en défense centrale, Thilo Kehrer souffre de la concurrence dans le secteur défensif. Arrivé en provenance de Schalke 04 en 2018, l’international allemand peine à convaincre Mauricio Pochettino et ses dirigeants, qui envisagent de le vendre à la fin de la saison. Alors que le PSG pourrait entrer dans une nouvelle phase de son projet, plusieurs éléments, en manque de temps de jeu, seront poussés vers la sortie comme Kehrer. Mais selon Sky Sports , le joueur préférerait quitter la capitale en 2023. Actuellement avec la sélection allemande, il a fait le point sur son avenir au PSG.

« Mon objectif est de jouer le plus possible »