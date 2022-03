Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros nom d’Ancelotti laisse planer le doute pour son avenir !

Publié le 28 mars 2022 à 23h00 par La rédaction

Alors que son temps de jeu au Real Madrid pourrait être fortement réduit dans les prochains mois, Marco Asensio est annoncé sur le départ à un an de la fin de son contrat. Cependant, l’ailier de 26 ans ne pense pas à son avenir, et préfère se concentrer sur le présent.

S’il est l’un des éléments forts de Carlo Ancelotti, Marco Asensio pourrait prochainement faire ses valises. Apparu à 33 reprises cette saison, l’ailier est le 3ème joueur le plus décisif du club derrière Karim Benzema et Vinicius, lui qui a inscrit 10 buts et délivré une passe décisive. Cependant, alors que Kylian Mbappé et Erling Haaland pourraient débarquer chez les Merengue , l’avenir du joueur de 26 ans au sein de la Casa Blanca est remis en cause. En effet, son temps de jeu serait fortement réduit en cas d'arrivée de nouveaux attaquants, toutefois, si Asensio pourrait tenter de trouver un point de chute dans les prochains mois, il semble ne pas y penser pour le moment.

« Il est trop tôt pour en parler »