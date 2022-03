Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez se fixe un énorme objectif pour la succession d'Ancelotti !

Publié le 28 mars 2022 à 21h00 par D.M.

Président du Real Madrid, Florentino Perez apprécierait le profil de Julian Nagelsmann, en poste au Bayern Munich. Toutefois, Carlo Ancelotti ne serait pas menacé, à court terme.

La lourde défaite du Real Madrid face au FC Barcelone (0-4) ne devrait pas influer sur l’avenir de Carlo Ancelotti. Vendredi dernier, Florentino Perez a rencontré son entraîneur pour lui apporter son soutien. Le coach italien ne serait pas menacé, mais les dirigeants du club espagnol auraient commencé à préparer le terrain en vue d'un futur remerciement d'Ancelotti. Selon Marca, le Real Madrid aurait sondé Raul, actuel entraîneur du Castilla. La presse anglaise a aussi évoqué une offensive de la formation merengue pour Mauricio Pochettino, à la tête du PSG.

Nagelsmann, un objectif pour le Real Madrid