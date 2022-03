Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez face à une menace XXL pour ce crack !

Publié le 28 mars 2022 à 22h00 par La rédaction mis à jour le 28 mars 2022 à 22h01

Si le Real Madrid cible Jude Bellingham en prévision du mercato estival 2023, Liverpool serait également intéressé par la pépite de 18 ans.

À seulement 18 ans, Jude Bellingham éclabousse déjà l’Europe de son talent. Arrivé au Borussia Dortmund en 2020 en provenance de Birmingham, l’international anglais réalise une saison de haute volée avec le BVB. En effet, avec 6 buts inscrits et 13 passes décisives en 37 matchs, Jude Bellingham est le 3ème joueur le plus décisif du club, derrière Erling Haaland et Marco Reus. Alors que de telles performances ne passent pas inaperçues auprès des cadors européens, le Real Madrid suivrait de près son évolution. Toutefois, Florentino Pérez ne serait pas seul dans ce dossier, et devrait faire face à la concurrence d’un géant anglais.

Liverpool cible Jude Bellingham