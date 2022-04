Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dembélé au cœur d'un énorme désaccord en interne ?

Publié le 1 avril 2022 à 9h15 par A.M.

Alors que la prolongation du contrat d'Ousmane Dembélé revient sur le devant de la scène au FC Barcelone, ce sujet serait source de tensions au sein de la direction du club blaugrana.

La situation d'Ousmane Dembélé devient un sujet brûlant. Et pour cause, le contrat de l'ailier français s'achève en juin prochain, et le PSG semble très intéressé à l'idée d'en faire le successeur d'Angel Di Maria. Il faut dire que l'ancien Rennais aurait refusé l'offre de prolongation du Barça cet hiver avant d'écarter l'idée d'un transfert dans les dernières heures du mercato. Par conséquent, le club blaugrana semblait particulièrement remonté, mais Xavi a tout changé.

Les cas Dembélé divise au Barça