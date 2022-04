Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier brûlant sur le point d'être bouclé par Laporta ?

Publié le 1 avril 2022 à 1h30 par P.L.

Comptant sur la jeunesse pour construire un avenir radieux, Joan Laporta aurait fixé l'une de ses priorités sur la prolongation de Gavi. D'ailleurs, le président du FC Barcelone toucherait bientôt au but dans ce dossier.

Le FC Barcelone traverse l’une des périodes les plus délicates de son histoire. Malgré certaines déceptions, le club catalan tente de se reconstruire. Pour cela, Joan Laporta aurait accordé une place importante à la jeunesse dans son projet. Ainsi, le président blaugrana a rapidement officialisé les prolongations d’Ansu Fati et de Pedri, respectivement jusqu’en 2027 et 2026, en début de saison. Désormais, les deux priorités de la direction catalane seraient les extensions des engagements de Ronald Araujo et de Gavi. D’ailleurs, le club culé toucherait au but avec ce dernier.

Gavi va bientôt prolonger avec le Barça