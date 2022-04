Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Salah... Le Qatar accélère pour sa révolution !

Publié le 1 avril 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

A l'approche de la fin de la saison, le PSG prépare de grands changements que ce soit au sein de son organigramme et même de son effectif, où personne ne semble épargné, pas même Lionel Messi et Neymar. Et des grands noms sont attendus pour les remplacer.

L'élimination contre le Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions risque de laisser des traces en interne. Et pour cause, de nombreux changements sont attendus au PSG. En réalité, le seul que tout le monde souhaite voir rester est Kylian Mbappé. Auteur d'une saison exceptionnelle, l'attaquant français s'est imposé comme l'un des tous meilleurs joueurs du monde et le club parisien semble prêt à tout pour le mettre au centre du projet. Pour cela, il faudra convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain. Et comme révélé par le10sport.com, alors qu'un départ vers le Real Madrid semblait être une issue inévitable, un prolongation n'est plus du tout à exclure. Kylian Mbappé est ainsi réceptif à l'offre du PSG et il n'écarte plus du tout l'hypothèse de rester à Paris. En revanche, cela devrait tout de même bouger en interne.

Salah pour remplacer Messi ?