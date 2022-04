Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a déjà trouvé le successeur de Lionel Messi !

Publié le 1 avril 2022 à 14h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Lionel Messi est incertain au PSG, le Qatar s'activerait déjà pour lui trouver un successeur, et Mohamed Salah plairait particulièrement en interne.

Après l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, le PSG prépare une révolution en interne. Cela devrait passer par le départ de Mauricio Pochettino et Leonardo, mais également par un renouvellement de l'effectif. Et personne ne semble épargné, pas même Lionel Messi. La star argentine déçoit depuis son arrivée l'été dernier, et le PSG ne fermerait pas la porte à son départ cet été. Un transfert dans un autre club européen semble délicat, mais la MLS pourrait lui offrir une porte de sortie puisque l'Inter Miami serait notamment disposé à lui transmettre une offre importante.

Le PSG va relancer Salah