Mercato - PSG : Leonardo a une ouverture pour Paul Pogba !

Publié le 2 avril 2022 à 19h15 par La rédaction

Libre en juin prochain, Paul Pogba semble loin d’une prolongation. A l’heure actuelle, les négociations seraient stoppées. Le PSG n’a plus qu’à passer à l’offensive.

L’avenir de Paul Pogba pose toujours autant de questions. Dans moins de trois mois, le milieu de terrain de Manchester United sera libre de tout contrat et il pourra s’engager où il le souhaite gratuitement. Le PSG est intéressé et Paul Pogba n’avait pas fermé la porte. « Le fait qu’on parle de moi au PSG en France ? Je peux décider demain comme je peux décider pendant le mercato. C’est pas décidé, il n’y a rien. Rien de fait », expliquait l’international français sur Téléfoot .

Négociations en stand-by avec Manchester United