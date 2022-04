Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone… Le transfert de Lewandowski est en préparation !

Publié le 2 avril 2022 à 16h30 par B.C.

Joueur du Bayern Munich depuis 2014, Robert Lewandowski envisagerait plus que jamais de quitter l’Allemagne. Alors que le FC Barcelone est intéressé, le Polonais serait de son côté enthousiaste à l’idée de rallier la Catalogne.

Avec son bail prenant fin à l’issue de la saison, Kylian Mbappé pourrait influencer de nombreux dossiers. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’attaquant n’a pas encore pris sa décision, désireux d’écouter les arguments du PSG et du Real Madrid, mais en cas de départ, le club de la capitale se tient prêt pour sa succession. En août dernier, le10sport.com vous révélait qu’Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) étaient les propriétés parisiennes pour pallier le départ de Kylian Mbappé, deux pistes toujours d’actualité, mais les autres cadors européens se tiennent prêts à passer à l’action également. Le FC Barcelone lorgne notamment les deux joueurs évoluant en Bundesliga, mais alors qu’Erling Haaland est le rêve de Joan Laporta, le président blaugrana pourrait se résoudre à foncer sur Lewandowski.

Lewandowski veut le Barça, qui se tient prêt à passer à l’action