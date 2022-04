Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse annonce sur le dossier Haaland !

Publié le 2 avril 2022 à 9h15 par La rédaction

Priorité du PSG pour succéder à Kylian Mbappé, Erling Haaland intéresse aussi le FC Barcelone. Cependant, Joan Laporta a expliqué que le club catalan ne ferait aucun achat qui pourrait modifier le système salarial du Barça.

Sur le plan sportif, la saison du PSG n’a plus d’intérêt. Eliminé de Ligue des Champions, le club de la capitale n’a plus qu’à assurer son 10ème titre de champion de France avant de se concentrer sur le mercato estival. L’avenir de Kylian Mbappé est toujours flou alors le PSG pense déjà à la suite. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Erling Haaland est la priorité numéro une de Leonardo. La concurrence est féroce mais le PSG pourrait voir un prétendant quitter le dossier…

«Nous n'allons pas faire d'incorporations qui modifient notre système salarial»