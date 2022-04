Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a-t-il raison d’insister avec Kylian Mbappé ?

Publié le 2 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

La fin du contrat de Kylian Mbappé approche à grands pas et si selon nos informations un accord existe avec le Real Madrid, le PSG n’a pas abandonné l’espoir de le prolonger. Mais les Parisiens ont-ils raison d’insister ainsi pour Mbappé ? C’est notre sondage du jour !

Que ce soit en Espagne ou en France, on ne parle que de lui. Kylian Mbappé fait l’objet d’innombrables discussions et spéculations, avec la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain qui rend tout possible. Depuis le 1er janvier dernier, il peut d’ailleurs officiellement s’engager avec un autre club, mais semble vouloir attendre avant d’annoncer quoi que ce soit. Sur le10sport.com nous vous avons révélé que le Real Madrid a pris les devants, puisqu’un accord de principe existe déjà avec Mbappé... mais rien n’est encore gagné ! Ces derniers mois et semaines ont en effet changé pas mal de choses autour du prodige du PSG, qui selon nos informations ne serait plus si certain de vouloir partir. Son entourage a joué un rôle clé, faisant le jeu d'un PSG qui cherche à le prolonger par tous les moyens.

Le PSG peut tout perdre

La ténacité et l’insistance du Paris Saint-Germain sont compréhensibles. Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs de sa génération et il dominera sans aucun doute la planète football pour les dix prochaines années, s’il ne rencontre pas d’énormes obstacles sur son chemin. L'avoir au club, surtout avant un évènement comme la Coupe du monde au Qatar, est donc essentiel pour les propriétaires du PSG. Mais si finalement tout cela venait à se solder par un échec ? L’été dernier déjà, les Parisiens ont craché sur pas moins de 180M€ pour garder Kylian Mbappé et désormais, ils semblent perdre du temps à se concentrer sur sa prolongation... alors qu’ils pourraient utiliser ce temps pour justement lui trouver un remplaçant ! Il ne faudra d’ailleurs pas s’en plaindre si Erling Haaland, Robert Lewandowski ou encore Paulo Dybala passeront sous le nez du PSG...



