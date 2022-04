Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de N’Golo Kanté est totalement relancé !

Publié le 2 avril 2022 à 19h30 par Pierrick Levallet

Cet hiver le PSG avait de nouveau tenté sa chance pour N’Golo Kanté, en vain et si à Paris on continuerait de suivre l’international tricolore, Leonardo va devoir faire face à quelques difficultés... avec le Real Madrid !

Depuis quelques années, le milieu de terrain est un secteur que le PSG souhaite renforcer à chaque mercato. Cet été ne devrait pas déroger à la règle puisque le club de la capitale ciblerait de nombreux joueurs sur le marché des transferts pour son entrejeu. Paul Pogba, Sergej Milinkovic-Savic, Aurélien Tchouaméni... La liste est assez longue. Et dedans, il faudrait également inclure N’Golo Kanté. Ces dernières années, le10sport.com vous révélait que le PSG avait tenté de s’attacher les services de l’international tricolore. Et cet hiver, Leonardo serait revenu à la charge dans ce dossier selon Le Parisien . Toutefois, N’Golo Kanté avait préféré ne pas donner suite à la proposition parisienne puisqu’il serait heureux en Angleterre et qu’il ne voudrait pas être trop exposé à Paris. Mais alors que son contrat expire en juin 2023, le champion du monde 2018 verrait un nouveau cador européen revenir sur lui.

Le Real Madrid revient à la charge pour Kanté