Mercato - PSG : N'Golo Kanté a lâché une réponse fracassante au Qatar pour cet été !

Publié le 30 mars 2022 à 19h30 par B.C.

Joueur phare de Chelsea et de l’équipe de France, N’Golo Kanté reste très apprécié au sein du PSG. D’ailleurs, le club de la capitale aurait lancé une nouvelle offensive cet hiver pour attirer le champion du monde tricolore. En vain.

Après le nouveau fiasco en Ligue des champions, le PSG souhaite opérer de gros changements dans son effectif, et notamment au milieu de terrain. Ce secteur de jeu fait en effet défaut au PSG depuis le départ à la retraite de Thiago Motta. L’été dernier, Leonardo avait décidé de s’attacher les services de Georginio Wijnaldum, en fin de contrat avec Liverpool, mais le Néerlandais n’a pas apporté satisfaction, tout comme Leandro Paredes ou encore Ander Herrera avant lui. Le PSG espère donc enfin trouver le joueur idéal et multiplie les pistes. Paul Pogba (Manchester United) et Aurélien Tchouameni (AS Monaco) sont notamment appréciés en interne, mais un autre international français plaît également à Paris.

N’Golo Kanté a (encore) recalé le PSG