Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision déjà prise pour l’avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 2 avril 2022 à 17h30 par A.C. mis à jour le 2 avril 2022 à 17h33

Arrivé l’été dernier, Sergio Ramos n’a pas vraiment réalisé de grandes choses au Paris Saint-Germain. Pourtant, les propriétaires du club semblent prêts à lui donner une deuxième chance....

Lors de son arrivée, tout le monde a salué un grand coup signé Leonardo. Quelques mois plus tard, on se demande pourtant où est passé Sergio Ramos, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la dernière décennie. Le bilan de l’ancien du Real Madrid est famélique, puisqu’il n’a participé qu’à quatre rencontres de Ligue 1, une de Coupe de France... et zéro de Ligue des Champions. Il a d’ailleurs assisté impuissant depuis les tribunes au naufrage du Paris Saint-Germain face à son ancien club et désormais certains se demandent s’il pourra vraiment jouer un rôle en cette fin de saison. Une réponse devrait arriver dès ce dimanche, avec la 30e journée de Ligue 1 qui opposera le PSG au FC Lorient. Fin mars, Le Parisien parlait en effet d’un Ramos de retour à l’entrainement et plutôt en forme, que l’on pourrait donc revoir ce dimanche sur la pelouse du Parc des Princes.

Les problèmes de Ramos enfin derrière lui ?

Ces informations sont confirmées par RMC Sport , qui parle d’un Sergio Ramos prêt à postuler pour une place dans le groupe de 30 joueurs convoqués par Mauricio Pochettino pour affronter le FC Lorient. Il a en effet participé à l’entrainement collectif de ce samedi matin et pourrait donc disputer le cinquième match de Ligue 1 de sa carrière, sachant qu’il était déjà présent lors du match aller le 22 décembre dernier, au Stade du Moustoir (1-1). Contacté par la radio, l'entourage du défenseur du Paris Saint-Germain s’est en tout cas montré très optimiste au sujet de son état de santé, puisque l’un de ses proches a expliqué : « Tout est rentré dans l'ordre ». Une excellente nouvelle... si elle venait vraiment à se confirmer.

Il devrait être toujours là la saison prochaine, mais...