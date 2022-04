Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Weissbeck (Sochaux) toujours très sollicité

Publié le 2 avril 2022 à 14h16 par Alexis Bernard mis à jour le 2 avril 2022 à 15h03

Pilier du FC Sochaux, Gaëtan Weissbeck est un joueur très courtisé à l’approche du mercato estival. Le 10 Sport fait le point sur sa situation.

Positionné à la 5e place du classement de Ligue 2, Sochaux continue de rêver à une accession en Ligue 1. La tâche s’annonce rude dans le sprint final où des équipes comme l’AJ Auxerre, l’AC Ajaccio ou encore le Paris FC dans la bataille. Et pour le capitaine sochalien, Gaëtan Weissbeck, il y a un autre enjeu qui se profile dans les semaines à venir. Chaudement courtisé depuis un an, le milieu de terrain de 25 ans sait que son avenir a de grandes chances de s’écrire en Ligue 1 la saison prochaine. Toujours très sollicité, Gaëtan Weissbeck est notamment sur les tablettes de Lille et du Toulouse Football Club, qui fonce vers une remontée en Ligue 1. Deux clubs qui suivent attentivement ses prestations et qui pourraient dégainer cet été, à deux ans de la fin de son contrat (juin 2024).