Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Conte !

Publié le 2 avril 2022 à 14h15 par Th.B.

Bien que le PSG privilégie l’option Zinedine Zidane pour la succession de Mauricio Pochettino, la piste Antonio Conte serait étudiée. Cependant, la Roma serait un potentiel obstacle…

Le PSG pourrait-il laisser filer une piste sérieuse pour la succession de Mauricio Pochettino. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 9 novembre dernier, la priorité absolue des dirigeants du Paris Saint-Germain pour tourner la page Pochettino n’est autre que Zinedine Zidane. Depuis, la donne ne semble pas avoir évoluée. Pour autant, le Qatar prendrait également en considération la piste Antonio Conte, contractuellement lié à Tottenham jusqu’en juin 2023 et refusant de s’engager auprès de sa direction pour la saison prochaine selon The Athletic.

Antonio Conte emballé par la Roma ?